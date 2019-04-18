محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

أسيوط-هيثم البدري

وضع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء قرية بنى عدى، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة، والذى يوافق 18 إبريل من كل عام، وهى ذكرى تصدى أهالى قرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط للحملة الفرنسية عام 1799م.

وجاء ذلك، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، ووكلاء الوزارات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

ويعود السبب فى احتفال المحافظة بعيدها القومى يوم 18 إبريل من كل عام، إلى ثورة بني عدي ضد الفرنسيين، حيث كان أهلها يرسلون جماعات منهم إلى النيل لمهاجمة السفن الفرنسية، وفى يوم 18 إبريل اجتمع فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف من الأهالي، وانضم إليهم 450 من الأعراب المصريين، و300 من المماليك، وسار إليهم الجنرال دافو بجنوده قاصدا بنى عدى للاستيلاء عليها، فلما وصل إليها وجد الأهالي جميعا يحملون السلاح.

واستبسل الأهالي في تلقى هجمات الجيش الفرنسي، فاشتبك الفريقان في معركة حامية دارت رحاها في طرقات بني عدي وفي بيوتها التي حصنها الأهالي، وجعلوا منها شبه قلاع وانتهت المعركة بعجز الفرنسيين عن الاستيلاء على القرية بسبب مقاومة الأهالي، فلجأ الفرنسيون إلى وسيلة الحريق فأضرموا النار في بيوت القرية، فأصبحت البلدة شعلة من النار، وبهذه الوسيلة نجح الفرنسيون في الدخول إلى بنى عدى بعد أن أصبحت رمادا، واحتل الجنود الفرنسيون ما بقى من بيوت القرية وسلبوا ونهبوا كل ما وصلت إليه أيديهم.