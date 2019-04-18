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محافظ أسيوط خلال الاحتفال بالعيد القومى: افتتاح 39 مشروعا بـ2.7 مليار جنيه

الخميس، 18 أبريل 2019 04:10 م
محافظ أسيوط خلال الاحتفال بالعيد القومى: افتتاح 39 مشروعا بـ2.7 مليار جنيه وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدى
أسيوط - هيثم البدرى
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احتفلت محافظة أسيوط اليوم بعيدها القومى، بتنظيم فعاليات ومظاهر كرنفالية وجمالية تزينت بها المراكز والمدن وسيارات مزينة تجوب الشوارع وشارك فى الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية كل فئات المجتمع الأسيوطى.

وبدأت الاحتفالات بوضع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء قرية بنى عديات وقراءة الفاتحة ترحمًا على شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين على مر العصور وتم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم افتتاح وتفقد 39 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و798 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى بمختلف القطاعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية لمواطنى المحافظة، وتساهم فى إحداث طفرة كبيرة فى عدد من القطاعات الحيوية وتضم مدارس ومحطات مياه شرب وصرف الصحى ومستشفى مركزى وطرق ومحاور مرورية هامة ومشروعات بمدن جديدة وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الصعيد وفقًا لرؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تنظم محافظة أسيوط احتفالا كرنفاليا أمام ديوان عام المحافظة واستاد أسيوط الرياضى بالأربعين.

 

سيارات تجوب الشوارع (1)
سيارات تجوب الشوارع (1)

 

سيارات تجوب الشوارع (2)
سيارات تجوب الشوارع (2)

 

سيارات تجوب الشوارع (3)
سيارات تجوب الشوارع (3)

 

سيارات تجوب الشوارع (4)
سيارات تجوب الشوارع (4)

 

سيارات تجوب الشوارع (5)
سيارات تجوب الشوارع (5)

 

وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (2)
وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (2)

 

وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (4)
وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (4)

 

 
وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (6)
وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري ببني عدي ـ العيد القومي للمحافظة (6)

 


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