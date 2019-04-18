فيسبوك يحظر أحزاباً وأفراداً من بريطانيا لتسببهم في "نشر الكراهية"

واشنطن (أ ش أ)

أكدت شركة "فيسبوك" أنها فرضت حظراً على 12 منظمة وفرداً ينتمون لليمين المتطرف في المملكة المتحدة قائلة إنهم "ينشرون الكراهية".

وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ أن هذا الحظر يشمل - كذلك - موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أن من بين المفروض عليهم الحظر الحزب القومي البريطاني، رابطة الدفاع الإنجليزية، وحزب بريطانيا أولاً وآخرين.

وقالت شركة فيسبوك - في بيان نقلته (يورونيوز) - إن "الأفراد والمنظمات الذين ينشرون الكراهية، أو يهاجمون أو يدعون لاستبعاد الآخرين على أساس هويتهم ليس لهم مكان على فيسبوك".