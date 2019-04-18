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فيسبوك يحظر أحزاباً وأفراداً من بريطانيا لتسببهم في "نشر الكراهية"

الخميس، 18 أبريل 2019 10:01 م
فيسبوك يحظر أحزاباً وأفراداً من بريطانيا لتسببهم في "نشر الكراهية" فيسبوك
واشنطن (أ ش أ)
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أكدت شركة "فيسبوك" أنها فرضت حظراً على 12 منظمة وفرداً ينتمون لليمين المتطرف في المملكة المتحدة قائلة إنهم "ينشرون الكراهية".

 

وأوضحت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الخميس/ أن هذا الحظر يشمل - كذلك - موقع "إنستجرام"، مشيرة إلى أن من بين المفروض عليهم الحظر الحزب القومي البريطاني، رابطة الدفاع الإنجليزية، وحزب بريطانيا أولاً وآخرين.

 

وقالت شركة فيسبوك - في بيان نقلته (يورونيوز) - إن "الأفراد والمنظمات الذين ينشرون الكراهية، أو يهاجمون أو يدعون لاستبعاد الآخرين على أساس هويتهم ليس لهم مكان على فيسبوك".

 

 


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الولايات المتحدة الامريكية

بريطانيا

نشر الكراهية




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