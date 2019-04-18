الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. محاور السياسة الخارجية فى "مصر التحدى والإنجاز" الخميس، 18 أبريل 2019 10:55 ص جانب من الفيديو إضافة تعليق تحت عنوان "مصر التحدى والإنجاز"، أصدرت رئاسة الجمهورية فيديو عن السياسة المصرية الخارجية فى عهد الرئيس السيسى. إضافة تعليق السياسه الخارجيه المصريه السياسه الخارجيه مصر التحدى والانجاز مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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