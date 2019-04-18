video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

علشانك يا مصر بالكويت تخصص 45 حافلة و100 متطوع لمساعدة الجالية خلال الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 11:48 ص
علشانك يا مصر بالكويت تخصص 45 حافلة و100 متطوع لمساعدة الجالية خلال الاستفتاء سفير مصر لدى الكويت طارق القونى
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

خصصت حملة "علشانك يا مصر" الشعبية التى دشنها عدد من أبناء الجالية المصرية فى الكويت عدد 45 حافلة، و100 متطوع من أعضاء الحملة؛ لمساعدة أبناء الجالية خلال عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية، والتى ستبدأ للمصريين فى الخارج اعتبارا من يوم غد الجمعة، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال رئيس حملة "علشانك يا مصر" وحيد فرج- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الخميس، إنه سيتم توزيع الحافلات التى تم تزيينها بالعلم المصري، على 16 نقطة تجمع بمختلف أنحاء الكويت، خاصة المناطق التى تقطنها الجالية بكثافة من بينها الفروانية، وخيطان، وأبوحليفة، والمنقف، والمهبولة، والفنطاس، والسالمية، وحولي، والجليب، والحساوي؛ لنقل الناخبين منها، إلى منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، ومنها إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، وإعادتهم مرة أخرى.

وأضاف فرج أنه تم كذلك توفير 100 متطوع من أعضاء الحملة؛ للإشراف على مسارات الحافلات، وكذلك الأمور التنظيمية بنقاط التجمع؛ لتسهيل عملية وصول الناخبين إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحملة "علشانك يا مصر" جمال أبوالخير إن الحملة أنشأت غرفة عمليات لمتابعة الحافلات، وخطوط سيرها، بالإضافة إلى متابعة التنسيق بين المتطوعين، وحل أى مشكلة قد تظهر فى عملية نقل الناخبين فى حينها، فضلا عن نقل أى شكوى أو استفسار من قبل أبناء الجالية إلى المسئولين فى السفارة المصرية.

وبدوره، قال المنسق العام للحملة محمود عشيش إن أعضاء الحملة قاموا خلال الأيام العشر الماضية، بتنظيم 35 جولة فى مواقع شركات المقاولات، التى تضم كثافة فى العمالة المصرية، ونحو 75 جولة على أماكن تجمع أبناء الجالية فى مختلف أنحاء الكويت، بالإضافة إلى تنظيم ندوتين لشرح ماهية وأهمية التعديلات الدستورية لهم.

وأضاف عشيش أن الجميع لمس مدى إصرار أبناء الجالية على تصدر المشهد الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج، من خلال الإقبال الكثيف على المشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري، معربا عن ثقته فى الحس الوطنى لأبناء الجالية، وتبوأهم للمركز الأول فى عملية التصويت على مستوى الجاليات المصرية فى الخارج، كما اعتادوا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

ودعا أعضاء حملة "علشانك يا مصر" أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إلى المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة أن المشاركة واجب وطني، وإثراء للعملية الديمقراطية التى تشهدها مصر حاليا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستقبل وطن ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم التعديلات الدستورية بالشرقية

نجوم الرياضة فى مؤتمر التعديلات الدستورية بالشرقية برعاية ثروت سويلم.. صور

محافظة القاهرة تنظم ماراثون "شارك" للتوعية بالتعديلات الدستورية غدا

"بتروبل" تعقد ندوة للعاملين لشرح التعديلات الدستورية

التنمية المحلية تشكل غرفة عمليات استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

اليوم.. لجنة المرأة بحزب الوفد تعقد مؤتمرًا لدعم التعديلات الدستورية

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة