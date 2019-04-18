عضو تنسيقية شباب الأحزاب لطلاب "عين شمس": انزلوا وشاركوا فى الإستفتاء

قالت الدكتورة غادة على ، الأستاذة بجامعة القاهرة ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إن تواجدهم بجامعة عين شمس ، اليوم ضمن الفعاليات التى تنظمها التنسيقية بالجامعات المصرية لحث الشباب على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فى تصريحات لها ، ضمن فاعلية التنسيقية بجامعة عين شمس ، أن الشباب يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ، وهدفنا فتح حوار شامل مع الشباب وحثهم على النزول والمشاركة فى الاستفتاء ، قائلة لطلاب جامعة عين شمس :"انزلوا وشاركوا وقولوا رأيكوا عشان بلدكوا".

وأكدت الدكتورة غادة على ، أن الشباب يمثلون 60 % من المجتمع ولابد أن يكون لهم دور بالمشاركة الفعالة فى الاستفتاء ، لافته إلى أنهم نظموا العديد من الفعاليات بالجامعات ووفتحوا حوار مع الشباب .

يذكر أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة الإثنين الماضى بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان " قوتنا في دستورنا" ، وتضم تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، عدد من شباب السياسيين وكافة التيارات السياسية، ويتم قبول طلبات الانضمام اليها وفق معايير محددة تم وضعها من قبل التنسيقية رافعين شعار " الحوار دون التعصب الي فصيل سياسي محدد".

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عمرو يونس ، أمين سر التنسيقية ، والدكتورة غادة على ، والنائب طارق الخولى ، وأحمد مقلد ، ومحمد فريد ، ومحمد موسى ، أعضاء التنسيقية .





