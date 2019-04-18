ضبط 6 مشتبه بهم وتنفيذ 20 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم أسفرت عن ضبط 6 مشتبه بهم، وتنفيذ 20 حكما قضائيا، وضبط 5 بائعين متجولين، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

كما أسفرت حملة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية ومنطقة الطالبية عن ضبط قضية مخدرات و8 مشتبه بهم وسلاح نارى وتنفيذ 53 حكما قضائيا، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.