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ضبط صاحب مصنع بحوزته منتجات غذائية مجهولة المصدر فى بولاق الدكرور

الخميس، 18 أبريل 2019 10:03 ص
ضبط صاحب مصنع بحوزته منتجات غذائية مجهولة المصدر فى بولاق الدكرور زيوت-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بحيازة 3 أطنان زيت وسمن مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع "إيهاب.ى" صاحب مصنع منتجات ألبان، بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (السمنة وزيت طعام) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتعبئتها فى عبوات وإعادة طرحها للبيع بالأسواق والمحلات.
 
وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان من السمن والزيت بدون بيانات ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
كما أسفرت حملة شنها ضباط مباحث التموين بالجيزة عن تحرير 97 قضية غش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإغلاق منشآت غير مرخصة. 

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