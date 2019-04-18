صور.. وزير الآثار يطمئن فور وصوله على تجميع وتركيب تمثال رمسيس بالأقصر

كتب أحمد منصور

فور وصوله إلى مدينة الأقصر مساء الأربعاء، حرص الدكتور خالد العنانى وزير الآثار التوجه إلى معبد الأقصر لتفقد اللمسات الأخيرة لعملية تجميع وتركيب وترميم وإعادة إقامة تمثال الملك رمسيس الثانى بمكان عرضه الأصلى بواجهة الصرح الأول لمعبد الأقصر.

وتم إزاحة الستار عن التمثال مساء غدٍ الخميس، فى إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم التراث العالمى.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة قد نجحت فى الانتهاء من تجميع وترميم وإعادة تركيب ورفع هذا التمثال، ليكون بذلك آخر تمثال ضمن 5 تماثيل أخرى.

يبلغ ارتفاع التمثال حوالى 12 مترًا، و وزن ما يقرب من 60 طنًا، مصنوع من الجرانيت الوردى ويصور الملك واقفا للملك بالصرح الأول بمعبد الأقصر، للملك رمسيس الثانى، حيث نجحت وزارة الآثار خلال العامين السابقين بتجميع وترميم وإعادة رفع تمثالين آخرين.

يذكر أنه تم الكشف عن بقايا هذا التمثال أثناء أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة د. محمد عبد القادر داخل المعبد عام 1958 وحتى 1960، التى تمكنت أيضاً من الكشف عن أجزاء غيره من التماثيل التى وجدت مدمره أمام الصرح الأول.

ويرجح أنها دمرت نتيجة تعرضها لزلزال مدمر فى العصور المصرية القديمة و قد قام د. عبد القادر بتجميع بلوكات التماثيل وترميمها ووضعها على مصاطب خشبية بجوار مكانها الأصلى لحمايتها حتى بدأت وزارة الآثار عام 2017 فى ترميم و اعادة تركيب و رفع وإقامة هذه التماثيل الواحد يلو الأخر.