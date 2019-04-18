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الخميس، 18 أبريل 2019 08:11 م
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و يتفقد مقار لجان الاستفتاء..

صور.. محافظ مطروح: تجهيز 159 لجنة فرعية لاستقبال 286 ألف ناخب

الخميس، 18 أبريل 2019 06:48 م
صور.. محافظ مطروح: تجهيز 159 لجنة فرعية لاستقبال 286 ألف ناخب محافظ مطروح يرأس اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور
مطروح – حسن مشالي
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أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، عن رفع درجة الاستعداد فى جميع أنحاء المحافظة استعداداً للاستفتاء على التعديلات الدستورية، أيام 20و21و22 إبريل الجاري، مع تأمين اللجان الانتخابية بالتنسيق بين مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة، والانتهاء من تجهيز 152 مركز انتخابى و159 لجنة فرعية  لاستقبال 286 ألف ناخب، بالإضافة لتجهيز 13 لجنة فرعية للوافدين  وغرفة عمليات على مدار الساعة، بمشاركة جميع الجهات المعنية طوال فترة الاستفتاء وتيسير وصول المواطنين إلى لجان الاستفتاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة محافظ مطروح وحضور اللواء هشام نصر مساعد مدير أمن مطروح  والعقيد عمرو حسن المستشار العسكرى وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأوضح محافظ مطروح، أن عدد مراكز الاستفتاء بمطروح 152 مركزا ، و159 لجنة فرعية تستعد مقيد بها 286 ألف و 34 ناخب وناخبة، على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الاستعداد لاستقبال الناخبين الوافدين فى 13 لجنة فرعية، وهى لجنتين بمبنى الإرشاد الزراعى ومدرسة على بن أبى طالب بمدينة الحمام، و8 لجان بمدينة العلمين، بواقع لجنتين بمدرسة العلمين الابتدائية المشتركة، و لجنتين بمدرسة العلمين الإعدادية والثانوية، ولجنتين بمدرسة سيدى عبد الرحمن الثانوية المشتركة، ولجنتين بالوحدة  الصحية بالعلمين، ولجنة بالإدارة الزراعية بالضبعة، و لجنتين فى مدينة مرسى مطروح بمدرسة السلام بالكيلو 1 ومدرسة مطروح الثانوية بنات، كما سيتم السماح للوافدين بمدن النجيلة وبرانى والسلوم وسيوة بالإدلاء بأصواتهم باللجان الموجودة تيسيراً عليهم من مشقة  السفر.

وأوضح محافظ مطروح، بأنه سيتم توفير وسائل مواصلات، بكل مدينة للتيسير على المواطنين فى الوصول إلى لجان الاقتراع من التجمعات والقرى النائية.

مع الاستعداد التام بإسعاف ومستشفيات المحافظة، مع دعوة جميع أبناء المحافظة للإدء برأيهم فى العرس الديمقراطي، مؤكدا على مراعاة الطبيعة البدوية فى التيسير على المرأة للإدلاء برأيها.

كما تفقد اللواء مجدى الغرابلى ،  محافظ مطروح، عدد من  لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للوقوف على مدى جاهزيتها استعداداً لاستقبال الناخبين يوم السبت المقبل ، ووجه بضرورة توافر كافة سبل الراحة للمواطنين من وجود أماكن انتظار خارج اللجان، وتسهيل عملية التصويت .

وأوضح "الغرابلي" بأنه تم تجهيز لجان خاصة، لاستقبال الناخبين المغتربين والوافدين بمراكز مرسى مطروح و الحمام و العلمين و الضبعة، مع إمكانية التصويت فى أى لجنة من لجان مدن برانى والنجيلة والسلوم ببطاقة الرقم القومى تيسيرا عليهم.

ووجه محافظ مطروح، بتوفير وسائل الاتصال بجميع اللجان، حتى يتيح لها الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وإزالة وحل أية مشكلة فى حينها، مؤكدا على ضرورة التعاون و التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية  لخروج العملية الانتخابية، بالشكل الذى يليق بالمحافظة.

رافق محافظ مطروح ومدير أمن مطروح، خلال جولتهما العقيد عمرو حسن المستشار العسكرى لمحافظة مطروح وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية  المعنية.

 

اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (1)

اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (1)

 

اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (2)
اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (2)

 

اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (3)
اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (3)

 

اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (4)
اجتماع متابعة الاستعداد للاستفتاء على الدستور (4)

 

جولة محافظ ومدير امن مطروح لتفقد لجان الاستفتاء على الدستور (2)
جولة محافظ ومدير امن مطروح لتفقد لجان الاستفتاء على الدستور (2)

 

جولة محافظ ومدير امن مطروح لتفقد لجان الاستفتاء على الدستور (3)
جولة محافظ ومدير امن مطروح لتفقد لجان الاستفتاء على الدستور (3)

 


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