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صور.. محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية

الخميس، 18 أبريل 2019 12:30 م
صور.. محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية
كتب سيد الخلفاوى
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كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 90 طالبا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية، وذلك خلال الحفلة التي أقامتها محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم منذ قليل بديوان المحافظة، حيث شمل التكريم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير ومصاحف عليهم.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين بها هو ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء من طلاب مراحل التعليم المختلفة، ونشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة، موجهاً الشكر لأولياء الأمور لحرصهم على تعليم أبنائهم حفظ القرأن منذ الصغر وهى نعمة من نعم الله التى ينعم بها على الأبناء الصالحين.
 
وتنقسم المسابقة إلى مستويين، مستوى خاص يتم اختيار المشاركين فيه على أساس حفظ القرآن الكريم كاملاً بالتفسير، ومستوى عام تم تصنيفه على مراحل التعليم المختلفة، حيث تتضمن المرحلة الثانوية حفظ 10 أجزاء من القرآن، والمرحلة الإعدادية تشمل حفظ 5 أجزاء من القرآن، أما المرحلة الابتدائية تتضمن حفظ جزأين من القرآن، بالإضافة إلى الأحاديث الأربعين النبوية التي تحض على قيمة العمل والتحلي بالأخلاق الحسنة ودراسة السيرة النبوية ونبذة عن بعض الشخصيات الإسلامية لكل المستويات.
 
وذكر محافظ القاهرة أن المسابقة تقدم لها 256 طالبا وطالبة تم اختبارهم فى مدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الدعوة بجامعة الأزهر وموجهي التربية والتعليم وأسفرت الاخبارات عن فوز 90 طالبا وطالبة منهم 21 طالبا وطالبة في المستوى الخاص، و21 طالبا وطالبة على مستوى المرحلة الثانوية، 25 طالبا وطالبة في المرحلة الإعدادية، و23 طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية .
 
وحضر الحفل ممثلي عن مديريات التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة .
 

 
 
محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (1)
محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (1)

محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (2)
محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (2)

محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (3)
محافظ القاهرة يكرم 90 من أوائل المسابقة الدينية (3)

 


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