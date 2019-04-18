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صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بكفر الدوار

الخميس، 18 أبريل 2019 11:37 م
صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بكفر الدوار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة معرض السلع الغذائية المخفضة "سوبر ماركت أهلا رمضان" للسلع الغذائية بمدينة كفر الدوار والذى نظمته الغرفة التجارية برئاسة المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس الإدارة.
 
حيث ضم المعرض عدد 15 جناح منهم جناح أمان التابعة لوزارة الداخلية وجناح اخر تابع للقوات المسلحة، بالإضافة ل 28 شركة عارضه من كبرى الشركات الاستثمارية والغذائية بنطاق المحافظة وشركة الزيوت ومضارب البحيرة ومنتجات مدارس التعليم الفنى المتنوعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
 
كما يضم المعرض مختلف السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية التى تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح ما بين من 10% إلى 15 %.
 
وفى ذات السياق قام محافظ البحيرة بافتتاح المنفذ الدائم التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة.
 
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