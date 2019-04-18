صور.. جامعة سوهاج: الكشف على 1360 مواطنا وتحصين 926 حيوانا

سوهاج محمود مقبول

نظمت جامعة سوهاج قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على بمركز المنشاة جنوب المحافظة وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا خاصة فى قرى الصعيد صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب البشرى لشئون البيئة وتنمية المجتمع والمنسق العام للقافلة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات فى مجالات الطب البشرى والبيطرى والإرشاد الزراعي، لتوقيع الكشف والعلاج بالمجان وتنفيذ الندوات التوعوية.

وأضاف الشريف أنه تم توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 1360 مريضا، وضمت القافلة نخبة متميزة من الأطباء فى عدد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، العصبية والنفسية ،الصدرية، أنف وأذن ورمد وغير ذلك من التخصصات.

وعلى هامش القافلة قد تم عقد ندوة توعوية عن الصحة العامة وبعض الأمراض المعدية لأهالى القرية، كما تم تنظيم ندوة تثقيفية عن العناية بالأسنان حاضرت بها الدكتورة يسرية السيد وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبه أوضح الدكتور منصور حنفى أستاذ الإرشاد الزراعى بكلية الزراعة أنه تم تنظيم ندوات توعوية عن الإرشاد الزراعى والتنوع فى زراعة محاصيل غير تقليدية كمصدر دخل جيد وكوسيلة لتغذية التربة واستخدام السماد العضوى والحد من استخدام السماد الكيمياوي، كما تم توزيع مبيدات حشرية مجانًا على المزارعين الخاصة ببعض المحاصيل.

وأضاف الدكتور معتمد السيد أستاذ الرعاية بكلية الطب البيطرى أنه خلال القافلة المجمعة تم توقيع الكشف الطبى وإعطاء الأدوية واللقاح لـ 926 حالة من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام ودواجن وصرف العلاج المجانى لجميع الحالات، كما تم عقد ندوة للتوعية بطرق التسمين الاقتصادية للعجول وأخطاء المربين.



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (1)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (5)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (6)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (7)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (8)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (9)



قافلة طبية مجمعة لخدمة أهالى قرية أولاد على (10)