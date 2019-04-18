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الخميس، 18 أبريل 2019 07:07 ص
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صور.. العرض الأول لفيلم "شخص عظيم" بحضور عدد من النجوم

الخميس، 18 أبريل 2019 06:05 ص
صور.. العرض الأول لفيلم "شخص عظيم" بحضور عدد من النجوم مخرجة الفيلم مع عدد من النجوم
وكالات
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أقيم العرض الأول لفيلم "شخص عظيم" فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفيلم.

وكان أبرز الحضور النجمة الأمريكية بريتانى سنو والنجمة جينا رودريجز، وكذلك ديواندا وايس، بالإضافة إلى المخرجة جينيفر كايتين.

إعلاميين يحيطون بجينا رودريجز
إعلاميين يحيطون بجينا رودريجز
الكاميرات تلاحق جينا روديجز وخطيبها
الكاميرات تلاحق جينا روديجز وخطيبها
المخرجة جنيفر كايتن
المخرجة جنيفر كايتن
النجمة الأمريكية بريتانى سنو
النجمة الأمريكية بريتانى سنو
النجمة جينا رودريجز
النجمة جينا رودريجز
بريتانى سنو تحضر العرض الأول لفيلمها
بريتانى سنو تحضر العرض الأول لفيلمها
بريتانى سنو
بريتانى سنو
جنيفر كايتن
جنيفر كايتن
جينا رودريجز أحد نجمات فيلم شخص عظيم
جينا رودريجز أحد نجمات فيلم شخص عظيم
جينا رودريجز بصحبة خطيبها
جينا رودريجز بصحبة خطيبها
جينا رودريجز تظهر أمام الكاميرات فى العرض الأول لفيلم شخص عظيم
جينا رودريجز تظهر أمام الكاميرات فى العرض الأول لفيلم شخص عظيم
جينا رودريجز توزع الابتسامات أمام الكاميرات
جينا رودريجز توزع الابتسامات أمام الكاميرات
جينا رودريجز فى العرض الأول للفيلم
جينا رودريجز فى العرض الأول للفيلم
جينا رودريجز وخطيبها
جينا رودريجز وخطيبها
جينا رودريجز
جينا رودريجز
جينا روديجز تستعرض جمالها أمام الكاميرات
جينا روديجز تستعرض جمالها أمام الكاميرات
ديواندا وايس خلال العرض الأول للفيلم
ديواندا وايس خلال العرض الأول للفيلم
ديواندا وايس فى العرض الأول للفيلم
ديواندا وايس فى العرض الأول للفيلم
ديواندا وايس
ديواندا وايس
قبلة على هامش العرض الأول
قبلة على هامش العرض الأول
لحظات من الرومانسية بين جينا رودريجز وخطيبتها
لحظات من الرومانسية بين جينا رودريجز وخطيبتها
مخرجة الفيلم مع عدد من النجمات
مخرجة الفيلم مع عدد من النجمات
نجمات الفيلم
نجمات الفيلم

 


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