صور.. العرض الأول لفيلم "شخص عظيم" بحضور عدد من النجوم

وكالات

أقيم العرض الأول لفيلم "شخص عظيم" فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية اليوم الخميس، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفيلم.

وكان أبرز الحضور النجمة الأمريكية بريتانى سنو والنجمة جينا رودريجز، وكذلك ديواندا وايس، بالإضافة إلى المخرجة جينيفر كايتين.



إعلاميين يحيطون بجينا رودريجز



الكاميرات تلاحق جينا روديجز وخطيبها



المخرجة جنيفر كايتن



النجمة الأمريكية بريتانى سنو



النجمة جينا رودريجز



بريتانى سنو تحضر العرض الأول لفيلمها



بريتانى سنو



جنيفر كايتن



جينا رودريجز أحد نجمات فيلم شخص عظيم



جينا رودريجز بصحبة خطيبها



جينا رودريجز تظهر أمام الكاميرات فى العرض الأول لفيلم شخص عظيم



جينا رودريجز توزع الابتسامات أمام الكاميرات



جينا رودريجز فى العرض الأول للفيلم



جينا رودريجز وخطيبها



جينا رودريجز



جينا روديجز تستعرض جمالها أمام الكاميرات



ديواندا وايس خلال العرض الأول للفيلم



ديواندا وايس فى العرض الأول للفيلم



ديواندا وايس



قبلة على هامش العرض الأول



لحظات من الرومانسية بين جينا رودريجز وخطيبتها



مخرجة الفيلم مع عدد من النجمات