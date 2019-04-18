صور.. السفارة الإيطالية فى مصر تفتح أبوابها للمبتكرين الشباب المصريين

كتبت فاطمة شوقى

أطلقت السفارة الإيطالية فى مصر، مبادرة تهدف لتعزيز المواهب المصرية الشابة، وتم افتتاح معرض صغير للمنتجات والأعمال اليدوية لـ11 فتاة مصرية بمقر السفارة.

ووفقا لوكالة "أنساميد" الإيطالية، فأن أحد التصميمات كان لحذاء ميلانيا ترامب فى البيت الأبيض، وتصميمات أخرى للأحذية النسائية مستوحاه من البنية التحتية مثل القصبان والجسر.

وأشارت الوكالة إلى أنها أول سلسة من مبادرات التمثل الدبلوماسى، التى تهدف إلى تعزيز المواهب المصرية الشابة.

وأشار السفير الإيطالى فى القاهرة، جيامباولو كانتينى، على هامش المعرض، إلى أن مصر لديها تاريخ طويل من العلاقات مع إيطاليا، وشاركوا فى العديد من الأحداث الإيطالية مثل معرض الأثاث بميلانو، مشيرا إلى أن أبرز ما يتميز فى إنتاج الشابات المصريات هو استخدام مواد منتجاتهن من الاقتصاد الدائرى بهدف دعم الاستدامة.

وأشاد بعمل شوشا كمال التى بدأت حياتها فى إدارة الأعمال ثم تحولت إلى عالم التصميم وكذلك دور مجلة "حكى الإلكترونية" التى أولت اهتماما بدعم المسئولية الاجتماعية وتدعم أنشطة الشابات المصريات.



أحد أعمال الفتيات المصريات



الأعمال المبتكرة للشابات المصريات فى السفارة الإيطالية



أعمال المصريات فى السفارة الإيطالية



المواهب المصرية