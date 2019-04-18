صور.. احتفالات صاخبة فى شوارع اسطنبول احتفالا بفوز مرشح المعارضة

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت شوارع اسطنبول احتفالات صاخبة بعد الإعلان الرسمى عن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة المدينة، فى الانتخابات المحلية التى أجريت قبل أكثر من أسبوعين.

كانت النتائج الأولية قد كشفت فوز أوغلو على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم، فى الانتخابات المحلية، إلا الحزب الحاكم شكك فى النتائج وطالب بإعادة الفرز.

ومع استمرار تقدم أوغلو، لجأ حزب أردوغان إلى المطالبة بإعادة الانتخابات فى اسطنبول، وهو الأمر الذى رفضته اللجنة العليا للانتخابات.

كانت اللجنة العليا قد أعلنت أمس الأربعاء فوز أكرم إمام أوغلو بالانتخابات فى اسطنبول رسميا، ليصبح المعارض البارز عمدة أحد أهم المدن التى راهن عليها أردوغان كثيرا.



اكرم إمام أوغلو يلوح لمؤيديه بعد إعلان فوزه



قوات الأمن التركية تحيط بمؤيدى أوغلو