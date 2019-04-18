صور.. احتفالات صاخبة فى شوارع اسطنبول احتفالا بفوز مرشح المعارضة

شهدت شوارع اسطنبول احتفالات صاخبة بعد الإعلان الرسمى عن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة المدينة، فى الانتخابات المحلية التى أجريت قبل أكثر من أسبوعين.
كانت النتائج الأولية قد كشفت فوز أوغلو على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم، فى الانتخابات المحلية، إلا الحزب الحاكم شكك فى النتائج وطالب بإعادة الفرز.
ومع استمرار تقدم أوغلو، لجأ حزب أردوغان إلى المطالبة بإعادة الانتخابات فى اسطنبول، وهو الأمر الذى رفضته اللجنة العليا للانتخابات.
كانت اللجنة العليا قد أعلنت أمس الأربعاء فوز أكرم إمام أوغلو بالانتخابات فى اسطنبول رسميا، ليصبح المعارض البارز عمدة أحد أهم المدن التى راهن عليها أردوغان كثيرا.
اكرم إمام أوغلو يلوح لمؤيديه بعد إعلان فوزه
قوات الأمن التركية تحيط بمؤيدى أوغلو
اغلو يتجول وسط مؤيديه
اوغلو يلقى خطاب النصر
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
بالشماريخ والأعلام.. مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز المعارضة
جانب من الاحتفالات
مؤيدو أكرم إمام أوغلو
مؤيدو أوغلو يلوحون له لتهنئته بالنصر
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
احتفالات صاخبة بفوز أوغلو فى اسطنبول
اوغلو محاطا بمؤيديه
الحشود تحتفل بفوز أوغلو
اوغلو يخاطب مؤيديه بعد إعلان فوزه رسميا
قوات الأمن تحيط بمؤيدى أوغلو فى احتفالهم بفوز مرشحهم
الشرطة التركية أمام أتوبيس يتجول به أوغلو فى شوارع اسطنبول
جانب من احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
اوغلو محاطا بمؤيديه
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أعداد كبيرة يحتفلون بفوز مرشح المعارضة فى اسطنبول
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