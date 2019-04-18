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صور.. احتفالات صاخبة فى شوارع اسطنبول احتفالا بفوز مرشح المعارضة

الخميس، 18 أبريل 2019 01:08 ص
صور.. احتفالات صاخبة فى شوارع اسطنبول احتفالا بفوز مرشح المعارضة
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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شهدت شوارع اسطنبول احتفالات صاخبة بعد الإعلان الرسمى عن فوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بمنصب عمدة المدينة، فى الانتخابات المحلية التى أجريت قبل أكثر من أسبوعين.

كانت النتائج الأولية قد كشفت فوز أوغلو على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم، فى الانتخابات المحلية، إلا الحزب الحاكم شكك فى النتائج وطالب بإعادة الفرز.

ومع استمرار تقدم أوغلو، لجأ حزب أردوغان إلى المطالبة بإعادة الانتخابات فى اسطنبول، وهو الأمر الذى رفضته اللجنة العليا للانتخابات.

كانت اللجنة العليا قد أعلنت أمس الأربعاء فوز أكرم إمام أوغلو بالانتخابات فى اسطنبول رسميا، ليصبح المعارض البارز عمدة أحد أهم المدن التى راهن عليها أردوغان كثيرا.

احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (1)
اكرم إمام أوغلو يلوح لمؤيديه بعد إعلان فوزه
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (2)
قوات الأمن التركية تحيط بمؤيدى أوغلو
 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (3)
اغلو يتجول وسط مؤيديه
 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (4)
اوغلو يلقى خطاب النصر
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (5)
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (6)
بالشماريخ والأعلام.. مواطنو اسطنبول يحتفلون بفوز المعارضة
 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (7)
جانب من الاحتفالات
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (8)
مؤيدو أكرم إمام أوغلو
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (9)
مؤيدو أوغلو يلوحون له لتهنئته بالنصر
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (10)
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (11)
احتفالات صاخبة بفوز أوغلو فى اسطنبول
 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (12)
اوغلو محاطا بمؤيديه
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (13)
الحشود تحتفل بفوز أوغلو
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (14)
اوغلو يخاطب مؤيديه بعد إعلان فوزه رسميا
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (15)
قوات الأمن تحيط بمؤيدى أوغلو فى احتفالهم بفوز مرشحهم
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (17)
الشرطة التركية أمام أتوبيس يتجول به أوغلو فى شوارع اسطنبول
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (18)
جانب من احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (19)
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم 
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (20)
اوغلو محاطا بمؤيديه
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (21)
اوغلو يبدأ ولايته بخطاب للشعب
احتفالات اسطنبول بفوز مرشح المعارضة على حساب الحزب الحاكم (22)
أعداد كبيرة يحتفلون بفوز مرشح المعارضة فى اسطنبول

 


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