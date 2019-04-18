صفاء تطلب الطلاق: "زوجى يتفنن فى تعذيبى لتبرعى بـ500 جنيه لعلاج أمى"

كتبت أسماء شلبى

"صفاء.أ.ع" ضحية جبروت رجل تزوجته حيث عانت من الضرب والتعذيب بسبب دفعها جزءا من راتبها لعلاج والدتها المسنة.

ووصفت صفاء معاناتها لمحكمة الأسرة بـ6 أكتوبر فى دعوى طلاق للضرر فقالت: "كنت حاسة نفسى فى سلخانة من كثرة التعذيب عقابا لى على منح والدتى 500 جنيه من راتبى لتذهب للطبيب".

وقالت صفاء: تزوجت بشكل تقليدى وبعد الزواج فوجئت أن زوجى عند الغضب يعاقبنى مثل الجهلة ويحرمنى من حقوقى ويطمع فى راتبى، فكنت أخشى التنفس بصحبته خوفا من أن يبطش بى، حتى الهاتف حرمنى من حمله بحجة خوفه من إنفاقى أموالا كثيرة على المكالمات، بخلاف تحكم والدته فى.

وأوضحت صفاء: صبرت كثيرا على يديه الطويلة منذ زواجنا بسبب طفلتى الصغيرة ولكن لم أتصور أن يصل به الحال ليعاقبنى من أجل دفعى تكلفة علاج والدتى المريضة، ويتهمنى بسرقته ويضربنى بقدميه فى بطنى وبيديه على رأسى ووجهى وعندما سقطت على الأرض ربطنى بالحزام ومكثت طوال الليل رهن التعذيب رغم توسلاتى له بأن يرحمنى.

واستطردت: زوجى كان يبدد معظم أموالى على أهله رغم أننى أعمل ساعات طويلة من أجل جمعها، وفى الأخير يحرمنى من حقوقى ويسرق بمستندات مزورة منقولاتى ويقدمها لأهله ثم يهرب.