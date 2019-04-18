"شايل اسمك".. أغنية لتشجيع المصريين على المشاركة فى الاستفتاء

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج، أغنية شايل اسمك تشجع فيها المصريين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستجرى أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وأتخذت الهيئة خطوة جريئة وهامة فى إطار تسهيل إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحرصها على مشاركة المصريين كافة فى التصويت على التعديلات الدستورية دون تهميش أو حرمان، تمثلت فى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن آلية سير عملية التصويت، والتسهيل على المواطنين الوافدين من المحافظات، فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.