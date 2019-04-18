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سفر وعودة 1408 مصريين وليبيين و 398 شاحنة عبر منفذ السلوم

الخميس، 18 أبريل 2019 06:02 م
سفر وعودة 1408 مصريين وليبيين و 398 شاحنة عبر منفذ السلوم منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1408 مصريين وليبيين و 398 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 980 إلى الجانب الليبي، بينهم  274مصريا و706 ليبيين ، كما تم إنهاء إجراءات وصول 428 بينهم 316 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 112 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر  198 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 200  شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 
 
 

 

 


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