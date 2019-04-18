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الخميس، 18 أبريل 2019 08:58 م
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زاهى حواس يهدى نسخة من " قبعته وكتابة " إلى رئيس الوزراء

الخميس، 18 أبريل 2019 08:08 م
زاهى حواس يهدى نسخة من " قبعته وكتابة " إلى رئيس الوزراء احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى
كتبت آمال رسلان – أحمد مرعى
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أشاد زاهى حواس  ، وزير الآثار الأسبق، باهتمام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،  بحضور احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر، قائلاً  : لم أرى خلال 15 سنة رئيس وزراء يحضر احتفالية كهذه لذلك أشكره على اهتمامه.
 
وأهدى حواس، خلال احتفالية تنصيب الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر، مساء اليوم الخميس، نسخة من قبعته، وذكر فى هذا الصدد أنه لم يهدى تلك القبعات سوى إلى ملوك ورؤساء ويشرفه أن يكون لدى الدكتور مدبولى نسخة منها، كما أهداه نسخة من كتابه.
 
 
وتفقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الآثار الدكتور خالد العنانى، مساء اليوم الخميس، معبد الأقصر وطريق الكباش الذى شهد عمليات تطوير فى الآونة الأخيرة.
 
 
وقال خالد العنانى، إن عملية تطوير طريق الكباش لم تنتهى بعد ولازالت الأعمال جارية، وتم الاتفاق على كافة التطويرات المطلوبة، متوقعا أن يتم افتتاحه نهاية العام الجارى، مضيفا انتهينا من منظومة الإضاءة فى معبد الأقصر وحتشبسوت ، فضلا عن تأمين باقى المواقع الأثرية للسماح بزيارتها مساءً، وهذا سيغير المنظور للخريطة السياحية فى الأقصر، لافتا إلى أن الطريق مزود بكاميرت مراقبة ونظام محكم تام لتأمين الوفود السياحية.
احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى (1)
 
احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى (2)
 
احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى (3)
 
احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى (4)
 
احتفالية إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى (5)
 
 
 

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