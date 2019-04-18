روحانى: القوات المسلحة الإيرانية لا تمثل تهديدا إقليميا

رويترز

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الخميس إن القوات المسلحة الإيرانية لا تشكل تهديدا لأى دولة فى المنطقة، فى الوقت الذى نظمت فيه طهران استعراضا عسكريا بمناسبة يوم الجيش للكشف عن أحدث عتادها العسكرى.

وقال روحانى فى مراسم فى طهران بثها التلفزيون الرسمى على الهواء مباشرة "أريد أن أقول لدول المنطقة إن القوات المسلحة الإيرانية ليست ضدكم أو ضد مصالحكم الوطنية. إنها تقف ضد الغزاة... السبب الجذرى لمشكلاتنا هو النظام الصهيونى والإمبريالية الأمريكية".

ووصف روحانى تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية بأنه عمل "بغيض" و"إهانة" لإيران.