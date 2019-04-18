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رئيس وزراء العراق يجتمع مع ولى عهد السعودية فى الرياض

الخميس، 18 أبريل 2019 10:51 ص
رئيس وزراء العراق يجتمع مع ولى عهد السعودية فى الرياض ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان
رويترز
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قال مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الخميس إن رئيس الوزراء التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة التى تتقارب مع بغداد سعيا لوقف نفوذ إيران.

جاء اجتماع عبد المهدى مع ولى العهد بعدما التقى العاهل السعودى الملك سلمان أمس الأربعاء. وقال مكتبه إن البلدين وقعا 13 اتفاقية فى مجالات مثل التجارة والطاقة والتعاون السياسى، دون الخوض فى تفاصيل.

وكان عبد المهدى قد قال إن العراق سيحتفظ بعلاقات قوية مع إيران، وكذلك مع الولايات المتحدة وجيرانه الإقليميين، الذين يعتبر كثير منهم، وبينهم السعودية، طهران خصما.

ووصل رئيس الوزراء العراقى إلى الرياض برفقة وفد كبير يضم مسؤولين ورجال أعمال، إذ وصفت التجارة بأنها المحور الرئيسى للمحادثات بين أكبر منتجى النفط فى منظمة أوبك.

 

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