رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود ومشروعات الإسكان الاجتماعى بطيبة

كتب هند مختار - الأقصر - أحمد مرعى

واصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جولاته، اليوم الخميس، بمحافظة الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمدامود بمركز الزينية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والآثار، والسياحة، والصحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر.

واستمع رئيس الوزراء، والوزراء المرافقين، إلى شرح مفصل من العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوضح أن المحطة تعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب فى اليوم حالياً، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب فى اليوم مستقبلاً، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذها فى 15 نوفمبر الماضى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر 2019، وتبلغ القيمة التقديرية لمحطة المعالجة 160 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الموقع يتضمن مشروع صرف صحى متكامل لمركز ومدينة الزينية والذى يتضمن عدد 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائى على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلى وعدد 5 قرى بها وتشمل قرى العشي والزينية بحرى، والمدامود بحرى، والمدامود قبلى، والصعايدة.

وتفقد رئيس الوزراء عددا من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة، واستمع لشرح المهندس مصطفى سعيد رئيس المدينة حول تفاصيل العمل وخدمة المواطنين بمبني مجمع للمحافظة لخدمة أهالي المدينة.