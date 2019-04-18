video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 03:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود ومشروعات الإسكان الاجتماعى بطيبة

الخميس، 18 أبريل 2019 02:50 م
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود ومشروعات الإسكان الاجتماعى بطيبة رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود
كتب هند مختار - الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق
واصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جولاته، اليوم الخميس، بمحافظة الأقصر، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمدامود بمركز الزينية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والآثار، والسياحة، والصحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بمحافظة الأقصر.
 
واستمع رئيس الوزراء، والوزراء المرافقين، إلى شرح مفصل من العميد مهندس يحيى أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوضح أن المحطة تعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب فى اليوم حالياً، ومن المقرر أن تعمل بطاقة تصل إلى 33 ألف متر مكعب فى اليوم مستقبلاً، لافتاً إلى أنه تم البدء فى تنفيذها فى 15 نوفمبر الماضى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في نهاية شهر ديسمبر 2019، وتبلغ القيمة التقديرية لمحطة المعالجة 160 مليون جنيه.
 
وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الموقع يتضمن مشروع صرف صحى متكامل لمركز ومدينة الزينية والذى يتضمن عدد 7 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة المعالجة وخط السيب النهائى على مصرف الحبيل الرئيسي، ويخدم المشروع مدينة الزينية قبلى وعدد 5 قرى بها وتشمل قرى العشي والزينية بحرى، والمدامود بحرى، والمدامود قبلى، والصعايدة.
 
وتفقد رئيس الوزراء عددا من عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة، واستمع لشرح المهندس مصطفى سعيد رئيس المدينة حول تفاصيل العمل وخدمة المواطنين بمبني مجمع للمحافظة لخدمة أهالي المدينة.
 
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (1)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (2)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (3)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (4)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (5)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (6)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (7)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (8)
 

 

رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف بالمدامود (9)

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر تفاصيل الكشف الأثرى لوزارتى الآثار والسياحة بالأقصر

رئيس الوزراء فى سجل زيارات مستشفى أرمنت: زادت فرحتى بمستوى الخدمة الراقية

تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للأقصر.. مدبولى يفتتح مقبرة "صف" فى البر الغربى بحضور 21 سفيرا.. ويلتقط "السيلفى"مع السائحين.. ويؤكد: نبنى مصر الحديثة ليتحدث عنها الأحفاد.. ووزير الأثار: المقبرة هدية مصر للعالم (صور)

طفل ببيت ثقافة الأقالتة بالأقصر يرسم بورتريه لرئيس الوزراء.. صورة

رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أرمنت برفقة وزيرة الصحة

وزيرة السياحة: الحفاظ على الآثار والتراث على رأس أولويات الدولة المصرية

وزير الآثار: افتتاح مقبرة "صف" فى الأقصر هدية من مصر للعالم بأسره

رئيس الوزراء يتفقد قصر ثقافة الأقالته بغربى الأقصر

رئيس الوزراء: عازمون على بناء دولة حديثة يكون المواطن هو محورها الأساسى

شاهد.. رئيس الوزراء يتفقد مقتنيات مقابر الأقصر المكتشفة بالبر الغربى

رئيس الوزراء من الأقصر: بناء مصر الحديثة سيتحدث عنه أحفادنا فى المستقبل

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية

رئيس الوزراء يستمع لشرح حول تطوير محيط تمثالى ممنون بغربى الأقصر

رئيس الوزراء ووزير الآثار يستقلان مركبا نيليا لمقر اكتشاف مقبرتين فرعونيتين

اليوم.. "مدبولى" ووزيرا السياحة والآثار يشهدون افتتاح مقبرتين فرعونيتين بالأقصر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الاقصر

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

وزاره التنميه المحليه

وزاره الاثار

وزاره السياحه

وزاره الصحه

وزاره الثقافه

محافظ الاقصر




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة