رئيس البرلمان العربى وأبو الغيط يواصلان التنسيق حول قضايا العمل العربى

كتب مصطفى عنبر

اجتمع الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربى وأعضاء مكتب البرلمان العربى، مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية فى القاهرة وذلك فى إطار الحوار المنتظم والتنسيق المتبادل حول قضايا العمل العربى المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع فى العالم العربى.

وأطلع رئيس البرلمان العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع على رؤية البرلمان العربى وخطط عمله وتحركاته بشأن أهم القضايا التى يعمل عليها البرلمان العربى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان، خصوصا القضية الفلسطينية، والجولان السورى المحتل، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدى لظاهرة الإسلاموفوبيا، وسبل تعزيز التضامن العربى ومواجهة التحديات، والتصدى للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

كما تطرق رئيس البرلمان العربى لخطط تحرك البرلمان العربى لدعم التكامل الاقتصادى العربى وتقديم توصيات بشأنها من خلال دراسة تحديات استكمال السوق العربية المشتركة، وسبل تسهيل التبادل التجارى البرى بين الدول العربية، ووضع رؤية لتذليل العقبات التى تواجه التجارة العربية البينية، وسبل تعزيز الاقتصاد الرقمى العربى والأمن السيبرانى، ورؤية البرلمان العربى لتفعيل مشروع الربط الكهربائى بين الدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربى لمزيد من التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية مع البرلمان العربى خدمة للعمل العربى المشترك ودعما للقضايا العربية الهامة والاستراتيجية.