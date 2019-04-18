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حمدان بن محمد بن راشد يمنح "فتاة العرب"جائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع

الخميس، 18 أبريل 2019 04:56 م
حمدان بن محمد بن راشد يمنح "فتاة العرب"جائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع أثناء استلام حفيدها التكريم
كتب خالد إبراهيم
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كرم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى رئيس المجلس التنفيذى لإمارة دبى، اليوم الخميس، لفائزين بجائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع، التى تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات ممن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع، ومن بين المكرمين فتاة العرب عوشة بنت خليفة السويدى.

ونشر  رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور فيديو للتكريم، والذى استلمه حفيده راشد بن خلف الحبتور، وعلق على الفيديو قائلا " تم اليوم تكريم "فتاة العرب، عوشه بنت خليفة السويدى ضمن حفل جائزة دبى التقديرية لخدمة المجتمع. قدم الجائزة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واستلمها حفيدها راشد بن خلف الحبتور، تستحق فتاة العرب، أيقونة الشعر النبطى، كل تقدير"

يذكر أن الشاعرة عوشه بنت خليفة السويدى قد رحلت عن عالمنا فى يوليو 2018، وقد نشرت قصائدها فى العديد من الصحف والمجلات و دواوين مسموعة جمعها فى ديوان فتاة العرب سنة 1990، الشاعر حمد بن خليفة بو شهاب الذى صدرت طبعة ثانية منه عام 2000.

 


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