جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون في العلوم والبحوث مع سبأ اليمنيه

أسيوط محمود عجمي

إستقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، نظيره اليمنى الدكتور محمد حمود نعمان القدسى رئيس جامعة سبأ، وذلك فى إطار زيارته للجامعة، لتوطيد أواصر التعاون المشترك والعمل المتبادل.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تتمتع بعلاقات وطيدة مع دولة اليمن الشقيقة، والتى يعد طلابها وباحثيها من أكبر جاليات الطلاب الوافدين بجامعة أسيوط، وذلك فى ظل ما تقدمه الجامعة من دعم ورعاية لأبنائها من الطلاب المصريين والوافدين على نحو سواء، مع مراعاة الظروف السياسية والاقتصادية القاسية التى تمر بها بعض الدول العربية الشقيقة.

وأعلن الدكتور طارق الجمال، أنه تم خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعتين، وذلك فى إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة لتفعيل علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات العمل المتبادل مع مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وعقد شراكات جديدة من شأنها المساهمة فى إثراء الحركة العلمية والبحثية.

موضحاً أن اتفاقية التعاون المبرمة مع جامعة سبأ، تهدف لتعزيز التعاون الأكاديمى والعلمى والبحثى المتبادل بين الطرفين، وتعزيز جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب التعاون فى مجال تدريب وتأهيل الكادر الإدارى، وكذلك تبادل الوفود الطلابية.