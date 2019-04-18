تنفيذ 46 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بمدينة الشيخ زايد أسفرت عن ضبط بندقية وفرد خرطوش وقضيتى مخدرات و4 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 46 حكما قضائيا، وضبط متهم صادر ضده قرار ضبط وإحضار.

وشن ضباط مباحث الجيزة حملة أمنية استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 23 قضية مخدرات تحتوى على 1105 جرامات حشيش، و358 قرصا مخدرا، و275 جرام إستروكس، و24 جرام هيروين، و30 جرام من مخدر الشادو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 7 أسلحة نارية وعدد من الطلقات غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.