"تموين الداخلة": لن نوقف البطاقات لحين إعادة فحص التظلمات

الوادى الجديد - فريق المحافظات

قال إسماعيل عبد الفتاح حافظ، مدير إدارة تموين الداخلة بالوادى الجديد، إنه حتى الآن لم يتم وقف أى من بطاقات الدعم التموينى أو بطاقات الخبز للمنتفعين على الرغم من وجود إخطارات الوقف فعليا، إلا أنه يجرى التنسيق وزاريا مع الجهات المختصة لحل تلك المشكلة، ومنع وقف البطاقات التموينية وبطاقات الخبز لمن تقدموا بتظلمات وثبت أحقيتهم فى الانتفاع بالدعم.

وأضاف "حافظ" فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنه تم إرجاء إجراءات البت فى التظلمات لحين مراجعة الشركة المختصة، وذلك حرصًا على عدم تضرر المواطنين من إجراءات وقف البطاقات على أن يتم تقديم التظلمات مرفقا بها المستندات التى تؤكد وجود خطأ فى عملية الاستعلام عن المنتفع.

وأكد "حافظ"، أنه يجب أن يتم تقديم تظلم آخر بالمشكلة، وذلك حتى يتسنى للشركة فحصه مرة أخرى بعد أن تم التوجيه بالمراجعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وتنقيح البيانات لضمان عدم وجود أخطاء فى الحصر وهى أخطاء مادية فى الحصر ويمكن تصحيحها بصورة عادية، حيث يجب على المتضررين أن يتقدموا بتظلمات مرفقا بها المستندات التى تفيد عدم صحة الاستعلام.

جاء ذلك ردا على شكاوى عدد من الأسر البسيطة بالوادى الجديد، بسبب تخوفهم بعد استلام إخطارات بوقف بطاقات الدعم التموينى والخبز، وذلك بسبب استهلاك كبير فى فواتير التليفون المحمول وتجاوز الحد المسموح به.