تعرف على اجراءات الوطنية للانتخابات لتسهيل استفتاء ذوى الاعاقة والوافدين

تسهيلا على الأشخاص ذوى الإعاقة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات للتسهيل عليهم خلال أيام الاستفتاء.

وينشر "اليوم السابع" عددا من الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للتسهيل على ذوى الإعاقة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية وكذلك الوافدين، كمل يلى .

1- تخصيص اللجان الانتخابية في الدور الأرضي، وحرصت على أن تكون لجان الاقتراع قريبة من محل إقامتهم.

2- لأول مرة طبع بطاقات اقتراع بطريقة برايل لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة.

3- الهيئة حرصت على ألا يحرم أي ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة في أداء واجبه الوطني.

4- وفقا للقانون فإنه يحق للناخب الوافد التصويت في أي لجنة انتخابية.

5- قررت الهيئة أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة، بحيث يستطيع أي وافد الدخول لأقرب لجنة له ويدلى بصوته.

6 - ما على الوافد إلا أن يقدم للقاضي إثبات شخصيته سواء كانت بطاقة الرقم القومي سارية أو منتهية ويثبت حضوره في كشوف الوافدين باللجنة الانتخابية.