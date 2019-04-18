video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 08:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: لا أعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندى بشأن الأزمة الأوكرانية

الخميس، 18 أبريل 2019 08:28 ص
بوتين: لا أعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندى بشأن الأزمة الأوكرانية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندى بشأن الأزمة الأوكرانية. 
وقال بوتين، فى تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- تعليقا على تصريح الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو بأن اجتماع نورماندى مقرر عقده فى يونيو، إن لا أحد ناقش مع روسيا احتمالية عقد اجتماع رباعية نورماندى فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن جدوله فى ذلك الشهر لا يسع إجراء هذه المحادثات.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قد أخبر "تاس" فى وقت سابق أن جدول بوتين لا يحمل اجتماع لرباعية نورماندى خلال يونيو 2019، مؤكدا أنه لا يوجد خطط لذلك فى الوقت الحالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوكرانيا تعلن القبض على 7 من مواطنى روسيا على خلفية التخطيط لهجمات

أوكرانيا تلجأ إلى المحكمة الدولية للإفراج عن بحارتها المحتجزين لدى روسيا

صور.. نمر يتنبأ بفوز الممثل فلاديمير زيلينسكى بالانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا

روسيا

فلاديمير بوتين

نورماندى

الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة