بوتين: لا أعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندى بشأن الأزمة الأوكرانية

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا يعلم شيئا عن اجتماع رباعية نورماندى بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال بوتين، فى تصريحات إعلامية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- تعليقا على تصريح الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو بأن اجتماع نورماندى مقرر عقده فى يونيو، إن لا أحد ناقش مع روسيا احتمالية عقد اجتماع رباعية نورماندى فى يونيو المقبل، مشيرا إلى أن جدوله فى ذلك الشهر لا يسع إجراء هذه المحادثات.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قد أخبر "تاس" فى وقت سابق أن جدول بوتين لا يحمل اجتماع لرباعية نورماندى خلال يونيو 2019، مؤكدا أنه لا يوجد خطط لذلك فى الوقت الحالى.