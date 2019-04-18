"بكير"رئيسا لمدينة الشيخ زويد..و"الجيد"مديرا للقوى العاملة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

كلف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إيهاب بكير، بتولى أعمال رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد، خلفا للعميد حسام لبيب، وتكليف المهندس عطية الجيد، بتولى قيادة مديرية القوى العاملة بشمال سيناء خلفا للمهندس حسن ابودرب لبلوغة السن القانونية، وتولى المستشار محمود حنفى، قيادة فرع ثقافة شمال سيناء خلفا لكاميليا آدم لبلوغها السن القانونية.

وفى سياق متصل أعلن محافظ شمال سيناء، أن المحافظة لن تقيم يوم عيدها القومى الموافق 25 ابريل ذكرى تحرير سيناء، أى مظاهر احتفالية، تضامنا مع ذوى ضحايا حادث الشيخ زويد الإرهابى، وستتواصل الفعاليات بشكلها المقرر من حيث افتتاح المشورعات الجديدة القائمة ووضع حجر أساس لأخرى ينتظر انطلاق العمل فيها.