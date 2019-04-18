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بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وسط حضور شعبى ورسمى

الخميس، 18 أبريل 2019 07:05 م
بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وسط حضور شعبى ورسمى جانب من الاحتفالية
كتب إسماعيل رفعت
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بدأ منذ قليل احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، وسط حضور شعبى ورسمى.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء خالد عبدالعال ، محافظ القاهرة  ، والدكتور شوقى علام ،  مفتى الجمهورية، والدكتور مجدى عاشور  ، المستشار العلمى المفتى الجمهورية والدكتور محمد أبو هاشم ، النائب السابق لرئيس جامعة الازهر و وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، والوكيل سليمان وهدان، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، ورجل الأعمال محمد ابو العينين، ووكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان.

 


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