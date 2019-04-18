بدء احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان وسط حضور شعبى ورسمى

كتب إسماعيل رفعت

بدأ منذ قليل احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد السيدة زينب بمدينة القاهرة، وسط حضور شعبى ورسمى.

وحضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء خالد عبدالعال ، محافظ القاهرة ، والدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية، والدكتور مجدى عاشور ، المستشار العلمى المفتى الجمهورية والدكتور محمد أبو هاشم ، النائب السابق لرئيس جامعة الازهر و وكيل أول مجلس النواب النائب السيد محمود الشريف، والوكيل سليمان وهدان، والشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية، ورجل الأعمال محمد ابو العينين، ووكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان.