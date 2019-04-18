انطلاق الحفل الفنى للفنان رامى صبرى بجامعة عين شمس

انطلق منذ قليل الحفل الفنى الضخم الذى تنظمه جامعة عين شمس للفنان رامى صبرى، احتفالا بختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور عدد من نجوم الفن .

ومن المقرر أن يحيى الحفل، الفنان رامى صبرى، فيما تشهد جامعة عين شمس، إجراءات مشددة من قبل أفراد الأمن الإدارى بالجامعة، وتشديد إجراءات الدخول والتحقق من شخصية الطلاب، وتشغيل البوابات الإليكتورنية.

ويشهد الحرم الرئيسى للجامعة تمركز عدد من سيارات الإسعاف داخل الحرم الرئيسى للجامعة تحسبا لأى حالات إغماء، وسيارات الحماية المدنية، فيما انتشر أفراد الأمن الإدارى داخل الحرم لتأمين الاحتفالية وسط حضور أعداد غفيرة من الطلاب.

ويحيى الحفل الفنى الضخم الذى تنظمه جامعة عين شمس بالتنسيق مع اتحاد طلاب الجامعة، الفنان رامى صبرى، ويكون الحضور مجانا لطلاب الجامعة.

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.



