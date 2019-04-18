اليوم.. وزيرة البيئة تفتتح أول مصنع لإنتاج الوقود من القمامة بالعين السخنة

السويس – السيد فلاح

تفتتح فى العاشرة من صباح اليوم، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أول مصنع لإنتاج الوقود من القمامة، والذى تنفذه شركة جيوسايكل التابعة لمؤسسة لافارج هولسيم للبناء المستدام بالعين السخنة فى محافظة السويس، وبحضور المهندس حسين منسى، الرئيس التنفيذى لشركة لافارج هولسيم مصر، وأعضاء مجلس النواب.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة البيئة، ومرافقوها بجولة ميدانية بشركة جيوسايكل فى محافظة السويس، للتعرف على دورها فى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وتعظيم الاستفادة منها فى الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطن.

ومن المنتظر أن يكون المصنع الجديد، أول مصنع متخصص فى إنتاج وتجهيز الوقود البديل بأحدث المعدات والتكنولوجيا، ويهدف إلى تجهيز أكثر من ألف طن من المخلفات يوميًا كوقود بديل للسولار والمازوت والغاز.