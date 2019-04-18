"النقض" تواصل اليوم نظر الطعون على سجن المتهمين بـ"مقتل ميادة أشرف"

كتبت هدى أبو بكر

تواصل محكمة النقض اليوم الخميس، نظر طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين، على أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 بالسجن المشدد 10 سنوات، و3 بالسجن المشدد 7 سنوات، وبرأت 15 متهما من أحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التى نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم فى غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.