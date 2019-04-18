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"القومي للمرأة" يواصل فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بأسيوط

الخميس، 18 أبريل 2019 04:40 م
"القومي للمرأة" يواصل فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بأسيوط المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات حملة "صوتك لمصر بكرة" لليوم الرابع بأسيوط
كتب محمود راغب
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واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة اسيوط لليوم الرابع  حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها  فى جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 أبريل وحتى 17 ابريل 2019 بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

 حيث نظم فرع المجلس بمحافظة  ندوة بديوان عام محافظة اسيوط  وتضمنت الندوة  التعريف بالتعديلات الدستورية و توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية واستهدفت 1500 رجل وسيدة.


كما عقد فرع المجلس بالمحافظة لقاء بدار الفتوى والوعظ و الإرشاد  لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى التعديلات الدستورية بمشاركة 12  سيدة  وعقد الفرع أيضا ندوة بمعهد الفتيات الازهرى  بمشاركة 120 طالبة
 
 


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