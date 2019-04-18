القومى للمراة ينظم ندوة ضمن حملة "صوتك لمصر بكرة" ببنى سويف

كتب محمود راغب

نظم فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ندوة تحت عنوان "صوتك لمصر بكرة" لدعوه السيدات بضرورة المشاركة السياسية والإدلاء باصواتهن فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتقديم العديد من الرسايل أهمها انزلي.. شاركي.. سمعي صوتك.. متقوليش صوتك مش فارق.. كوني ايجابيه.. ارسمي مستقبل بلدك ووطنك.

وكان بحضور الندوة نائب محافظ بني سويف ومقررة الفرع وعدد من الرائدات الريفيات وحث كل الرائدات على تحريك القرى ودعوة كل السيدات للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتم عرض الماده ١٠٢ الخاصة بالمراة وقد حضر الندوة اكثر من ٢٠٠٠ شخص.