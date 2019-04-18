القومى للمرأة ينظم ندوة ضمن حملة "صوتك لمصر بكرة" بالقاهرة

كتب محمود راغب

فى اطار حملة "صوتك لمصر بكرة" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع فروع المجلس بالمحافظات، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية حيث قام فرع المجلس بمحافظة القاهرة بحملة طرق الابواب بمنطقة دار السلام، عين شمس،حي الزاوية،الفتح زيدان ، محمود صديق ، جمال عبدالناصر، شارع التل القيوم ابو أشرف فايده كامل احمد ذكي مستهدفين من خلالها ٢٣٥٧٠ سيدة، وتم عمل ندوة بمركز معلومات الشبكات التابع لمحافظة القاهرة .

وذلك بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي عضو المجلس وأستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر وإبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ومها مروان مقررة فرع القاهرة، وشادية خضير نائبة بمجلس النواب، وكان مضمون الندوة توصيل أهمية مشاركة السيدات المصريات الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من أجل تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته فى الفترة الماضية وكانت الندوة بحضور ٣٥٠ سيدة ومضمونها أهمية مشاركة السيدات المصريات الاستفتاء على التعديلات الدستورية وذلك من أجل تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته فى الفترة الماضية

