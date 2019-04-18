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"الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات الحج بالنقابة بالتعاون مع وزرة التضامن

الخميس، 18 أبريل 2019 01:46 م
"الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات الحج بالنقابة بالتعاون مع وزرة التضامن حسين الزناتى
كتب محمد السيد
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أعلن حسين الزناتى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الحج والعمرة عن بدء تلقى النقابة طلبات الزميلات والزملاء من أعضائها الراغبين فى أداء مناسك الحج، للموسم الحالى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق (21/4/2019) حتى يوم الثلاثاء الموافق30/4/2019.

وقال حسين الزناتى فى بيان له، إن النقابة تنظم بعثة الحج بالتعاون مع إحدى المؤسسات بوزارة التضامن الاجتماعى، من خلال برنامجين (بالطيران) برنامج بتكلفة 70 ألف جنيه شامل الإقامة بفندق مكة يبعد 800 متر عن الحرم، وفى المدينة المنورة يقع فى المنطقة المركزية بالوجبات، وبرنامج بتكلفة 80 ألف جنيه فندق مكة يبعد 1200متر عن الحرم، وفى المدينة على مسافة 300 متر من الحرم بالوجبات ويضاف (ألف جنيه ) للمرافق، مع مراعاة الشروط التى وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وأضاف الزناتى، أن أولوية الاختيار للزملاء الصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ويستبعد كل من حج عام 2014 وما بعدها مع تحمله كافة الرسوم الإدارية، ويتم الاختيار وفق القواعد المقررة، وهى بالترتيب التالى "أرامل الزملاء الصحفيين، والصحفى المسافر بمفرده، والصحفى المرافق لوالدته، والصحفى المرافق لوالده، والصحفى بصحبة زوجته".

وذكر رئيس اللجنة، أن تقديم الطلب مرفق به صورة جواز سفر صالح حتى (8/2020) على الأقل وصورة كارنيه النقابة لعام 2019 ودمغة صحفية بمبلغ25 جنيها، لدي الزميل عصام عبد المنعم، بالدور الثالث بمبنى النقابة، وسيتم الإعلان عن الأسماء التى تنطبق عليها القواعد، والأوراق المطلوبة عقب غلق باب التقديم مباشرة لضيق الوقت.


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