الشرقية تنضم لمنظمة "مايور" اليابانية للسلام

الشرقية - إيمان مهنى

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن سعادته البالغة بمناسبة انضمام محافظة الشرقية لمنظمة (مايور) اليابانية للسلام، مؤكد أنه استقبل برقية تهنئة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى .

وأوضح المحافظ أن هذه المنظمة تهدف إلى خلق التضامنية بين المدن فضلا عن تجاوز الحدود الوطنية والاختلافات الأيدولوجية لتحقيق الهدف الأسمى وهو إلغاء الأسلحة النووية فى العديد من الدول، تفادياً لتكرار حدوث مأساة نجازاكى وهيروشيما مجددا.

وقال المحافظ، إن منظمة (مايور) اليابانية للسلام تتطلع من خلال إنضمام محافظة الشرقية لعضويتها المشاركة فى أنشطة السلام حتى يسود عالم بدون أسلحه نوويه وملىء بالحب والأمان.

وأكد المحافظ أن الشرقية والممثلة لجمهورية مصر العربية فى منظمة مايور للسلام ستبذل قصارى جهدها للمشاركة داخل المنظمة وتفعيل دورها لتعزيز إلغاء الأسلحة النووية فى المنطقة العربية من أجل حماية الأجيال والشعوب من التهديد النووى والسعى إلى تحقيق النمو والإزدهار الدائمين.

يذكر أن هذه العضوية والشراكة الأجنبية لمحافظة الشرقية هى الثانية من نوعها، حيث انضمت المحافظة إلى الاتحاد الدولى لعموديات ومحافظى المدن الفرانكفونية ( AIMF) بباريس والتى تهدف جميعها إلى تعزيز أواصر الصلة بين المحافظة والمنظمات الأجنبية والعالمية فيما يفيد فى تنمية البيئة والمجتمع وتطوير و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.