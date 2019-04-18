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السفيرة نهى خضر: سفارتنا بالسنغال مستعدة لاستقبال الصيادين المترددين على داكار

الخميس، 18 أبريل 2019 02:33 م
السفيرة نهى خضر: سفارتنا بالسنغال مستعدة لاستقبال الصيادين المترددين على داكار الأعلام المصرية فى السنغال
كتبت- هناء أبو العز
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قالت السفيرة نهى خضر، سفير مصر لدى السنغال، إن السفارة المصرية فى داكار، بدأت استعداداتها اللازمة لاستفتاء المصريين على التعديلات الدستورية،  منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعدها.

 

 وقالت السفيرة المصرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، إن عدد المصريين المسجلين بالسفارة 45 شخص  مقيم فى السنغال، إلا أن  المتوقع حضور 100 مصرى ، ممن يعملون بشكل مؤقت فى الشركات المتعددة الجنسيات ، أو الصيادين المترددين على داكار، مشيرًا إلى أن  الأجواء الاحتفالية بدأت منذ اليوم ، بإذاعة الأغانى الوطنية  المصرية.

 

 ولفتت خضر، إلى  مضاعفة التأمينات  أمام السفارة فى أيام التصويت، على  التعديلات الدستورية، بدءًا من الغد 19 وحتى 21 إبريل، وستتم فى القسم القنصلى بالسفارة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

 

 وأشارت خضر، إلى قيامها بإجراءات الاتصالات المباشرة مع تجمعات الجالية المصرية فى مختلف أنحاء السنغال، لإبلاغهم بتاريخ إجراء الاستفتاء وكذلك وضع هذه التواريخ على صفحات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعى لضمان إطلاع جميع أعضاء الجالية المصرية بتلك المواعيد.

 

 


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