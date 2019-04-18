video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"الجنايات" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة حيازة مخدرات فى بدر

الخميس، 18 أبريل 2019 12:00 ص
"الجنايات" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة حيازة مخدرات فى بدر مخدر الهيروين - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

أمرت نيابة بدر، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، أثناء تفقدهم الأوضاع بنطاق الطريق الدائرى الإقليمى، فى نطاق مدينة بدر، ألقوا القبض على كل من "أحمد ع ر" 28 سنة، عاطل، و"مندى ف ز" 41 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم 48582 ملاكى المنيا مستعارة من أحد أصدقائهما وغير مبلغ بسرقتها.

وبتفتيش المتهمين ضبطت القوة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 570 جراما، و1400 جنيه، 4 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو .. الشرطة تداهم أوكار الكيف بالجيزة والإسكندرية وتضبط هيروين وحشيش

اخبار الحوادث

مدينة بدر

حوادث مدينة بدر

عقوبة حيازة المخدرات




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة