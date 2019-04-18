"الجنايات" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة حيازة مخدرات فى بدر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة بدر، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، أثناء تفقدهم الأوضاع بنطاق الطريق الدائرى الإقليمى، فى نطاق مدينة بدر، ألقوا القبض على كل من "أحمد ع ر" 28 سنة، عاطل، و"مندى ف ز" 41 سنة، عاطل، اثناء استقلالهما السيارة رقم 48582 ملاكى المنيا مستعارة من أحد أصدقائهما وغير مبلغ بسرقتها.

وبتفتيش المتهمين ضبطت القوة كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 570 جراما، و1400 جنيه، 4 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.