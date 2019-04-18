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"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة أجمل حديقة مدرسية وأحسن مشتل

الخميس، 18 أبريل 2019 08:02 م
"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة أجمل حديقة مدرسية وأحسن مشتل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفائزين فى مسابقة "أجمل حديقة مدرسية وأحسن مشتل" للعام الدراسى 2018/2019، أمس، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى،  رئيس قطاع التعليم العام، وبحضور الدكتور هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، والدكتور أكرم حسن ، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، والمهندس علاء الدين شعبان درويش مدير عام تنمية مادة التربية الزراعية.

 

وقال الدكتور رضا حجازى، فى كلمته، إن المدرسة تعد البيت الثانى للطلاب، عليهم الحفاظ عليها وعلى جمال الشكل الخارجى لها والاهتمام بنظافتها لجعل المدرسة بيئة جاذبة، لما له من أثر إيجابى على نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تبث روح التعاون وتنظيم النشاطات لدى الطلاب وتنمية الإبداع داخلهم، كما وجه الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه المسابقة.

 

ومن جهته قال علاء الدين شعبان،  إن الإقبال على المشاركة فى المسابقة هذا العام جاء أكثر من العام السابق حيث شاركت 24 محافظة على مستوى الجمهورية بحدائقهم المدرسية و12 مشتل، ووجه الشكر والتقدير لمحافظات الصعيد لمشاركتهم هذا العام، حيث أن المسابقة يتم تنظيمها للعام الثانى على التوالى.

وتم إعلان الفائزين على مستوى "مسابقة أجمل حديقة مدرسية" حيث فازت بالمركز الأول مدرسة عمر الوكيل الثانوية بنات بمحافظة البحيرة، وفازت مدرسة الشهيد خالد عبد العاطى ، الثانوية بالمركز الثانى بمحافظة قنا، وجاء بالمركز الثالث مدرسة أجا الثانوية بنين بمحافظة الدقهلية، وبالمركز الرابع مدرسة السادات الثانوية بنات بمحافظة القليوبية، وبالمركز الخامس مدرسة أرمنت الثانوية بنات بمحافظة الأقصر، وجاء بالمركز السادس مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمحافظة الجيزة.

كما أعلن علاء الدين شعبان،  الفائزين فى مسابقة " أحسن مشتل " حيث جاء بالمركز الأول مشتل الدلنجات بمحافظة البحيرة، وبالمركز الثانى مشتل المديرية بمحافظة القليوبية، وبالمركز الثالث مشتل التوجيه بمحافظة الشرقية، وبالمركز الرابع مشتل التوجيه بمحافظة الإسماعيلية، وبالمركز الخامس مشتل الحوامدية بمحافظة الجيزة، وبالمركز السادس مشتل إدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

 


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