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ويؤكد.. الخليفة تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل التنظيم

الإرهابى "بن لادن الإيطالى": البغدادى فى تركيا.. ويؤكد: كنا نبيع النفط لاسطنبول

الخميس، 18 أبريل 2019 02:30 ص
الإرهابى "بن لادن الإيطالى": البغدادى فى تركيا.. ويؤكد: كنا نبيع النفط لاسطنبول بن لادن الإيطالى وجانب من الحوار
كتب أيمن رمضان
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كشف إرهابى "داعشى" ملقب بـ"بن لادن الإيطالي"، إن أمير تنظيم داعش أبو بكر البغدادى ليس موجوداً فى سوريا بل فى تركيا أو العراق، لافتاً إلى أن "البغدادى" تعرض لمحالة اغتيال من قبل بعض شباب التنظيم، ولكن الانقلاب ومحاولة قتله فشلت وتم إعدام المنقلبين، مشدداً على أنه لم يلتقى البغدادى ولم يظهر منذ بدأ عمليات التحالف الدولى على التنظيم المتطرف.

 

 

وأضاف "بن لادن" الإيطالى الذى قام بتسليم نفسه بعدما تكشف له حقيقة التنظيم الإرهابى، خلال لقاء حصرى تم عبر قناة "الحدث"، السعودية، أن هناك مجموعة من التنظيم  حاولوا الانقلاب وتابع:"وصار قتال قويى، والذين حاولوا الانقلاب من ليبيا وروسيا وتونس والمغرب، وهم مجموعة كبيرة، وذلك قبل 5 أشهر بالقرب من منطقة تسمى الشعفة .. داعش يقول عنهم خوارج، والقائمون بالانقلاب يقولون إن مسئولى التنظيم خونة".

وأكد "بن لادن"، أن تنظيم داعش كان يبيع النفط إلى تركيا، مشيراً كذلك إلى أن كل البضائع كانت تدخل إلى التنظيم من تركيا حيث كانت الحدود مفتوحة بينهم، وتابع:"التنظيم كان يشترى السلاح من النظام السورى وتركيا والجيش الحر"، لافتاً إلى أن النظام كان يستهدف بقصفه التجمعات المدنية على عكس التحالف الذى كان يضرب نقطة عسكرية محددة.

 

وتابع "بن لادن الإيطالي":"دخلت من تركيا إلى تل أبيض والطريق كانت سهلة جداً..يوجد مصلحة بين تركيا وداعش.. الكثير من قيادات داعش كانوا فى تركيا".

 

"بن لادن" هو مغربى الأصل وانتقل إلى ميلانو عندما كان عمره 5 سنوات له لقب ثانٍ هو "أبو نسيبة الإيطالي"، وانفصل أهل الإيطالى وهو صغير وربته خالته، وشارك مع مجموعة دعم قصيرى القامة وكان ملحداً، وآخر جبهة شارك فيها هى الموزان قرب دير الزور، وقد أصيب خلال القصف فى سوسة.


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