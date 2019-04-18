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الأوقاف تخاطب أوربا بـ6 لغات وتُترجم الخطبة بالإشارة لـ "الصم والبكم "

الخميس، 18 أبريل 2019 09:36 م
الأوقاف تخاطب أوربا بـ6 لغات وتُترجم الخطبة بالإشارة لـ "الصم والبكم " وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا ، وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمه.

ووحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة وهو دروس وعبر من تحويل القبلة، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وفي ضوء ما قررته وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا ، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

في إطار ذلك كله بدأت الوزارة هذا الأسبوع ترجمة خطبة الجمعة إلى اللغة الإيطالية لتكون اللغة الخامسة عشرة في الترجمة نتوجه منها إلى أوربا بست لغات هي: الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، اليونانية،  إضافة إلى ترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة.

 

 


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