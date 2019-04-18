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الأمم المتحدة تشكر مصر على تقديم الخدمات الطبية للاجئين فى "100 مليون صحة"

الخميس، 18 أبريل 2019 02:36 م
الأمم المتحدة تشكر مصر على تقديم الخدمات الطبية للاجئين فى "100 مليون صحة" حملات 100 مليون صحة
كتب محمد جمال
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تقدمت الأمم المتحدة بالشكر، اليوم الخميس لجمهورية مصر العربية عبر حسابها على تويترعلى تقديم الخدمات الطبية للاجئين وملتمسى اللجوء ضمن المبادرات التابعة لوزارة الصحة.

 

الأمم المتحدة
تغريدة الأمم المتحدة

كما أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الأجانب المقيمين بمصر بما فيهم اللاجئين وملتمسى اللجوء.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير لها إن حملة 100 مليون صحة تهدف للكشف عن التهاب الكبد الفيروسي (سي) والقضاء عليه بحلول عام 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الحملة بدأت بتوفير الاختبارات الطبية للأجانب المقيمين في مصر مجانًا، بداية من 17 مارس 2019، ومن بينهم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد تلقى أول لاجئ ثبتت إصابته بفيروس التهاب الكبدي (سي) العلاج المجاني بعد أسبوع واحد من بداية الاختبارات.

 

وقال كريم أتاسي، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر، ولدى جامعة الدول العربية، "إن المفوضية في غاية الامتنان لمصر حكومةً وشعباً للضيافة الكريمة التي يوفرونها للاجئين بمصر، ففضلاً عن قرار الحكومة المصرية بمنح اللاجئين وطالبي اللجوء حق الحصول على الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية الحكومية في مصر على قدم المساواة مع المصريين منذ عام 2016، فإن إمداد حملة 100 مليون صحة الوطنية لتشمل اللاجئين يعكس تقاليد مصر القديمة في كرم الضيافة تجاه الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والسلام داخل حدودها."

 

وتشمل الحملة فحوصات التهاب الكبد الفيروسي (سي)، إلى جانب إجراء فحوصات إرتفاع ضغط الدم والسكر وزيادة الوزن والسمنة، كما توفر علاج التهاب الكبد الفيروسي (سي) مجانا لكل من الأجانب والمصريين على قدم المساواة.

 


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