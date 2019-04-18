الأزهر يدين تفجيرى مقديشو.. ويؤكد: جرائم تدل على تجرد مرتكبيها من مظاهر الرحمة

كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف التفجيرين الذين وقعا اليوم الأربعاء، في شارع مكة المكرمة بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين تدل على تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على عصابات الإرهاب، لينعم العالم بالسلام والأمان.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.