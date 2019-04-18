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اعتقال شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال داخل كاتدرائية فى مانهاتن بنيويورك

الخميس، 18 أبريل 2019 01:33 م
اعتقال شخص يحمل مواد قابلة للاشتعال داخل كاتدرائية فى مانهاتن بنيويورك الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال
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اعتقلت شرطة نيويورك شخصا جاء إلى كاتدرائية القديس باتريك فى مانهاتن بعبوتى بنزين وسائل قابل للاشتعال وولاعات، وذلك بعد أيام من الحريق الكارثى فى كاتدرائية نوتردام بباريس.

وأعلن نائب قائد شرطة نيويورك، جون ميلر، أثناء مؤتمر صحفى عقده عند مدخل الكاتدرائية، أن الشخص الذى اعتقل ليلة الأربعاء على اليوم الخميس حاول دخول الكاتدرائية وهو يحمل تلك المواد القابلة للاشتعال، وأوقفه أحد الحراس عند مدخل المبنى، وأبلغه أنه لا يمكنه الدخول.

وانسكب بعض البنزين على الأرض عندما طُلب منه الخروج، ما دفع عناصر قسم مكافحة الإرهاب فى شرطة نيويورك إلى اعتقاله.

قال المعتقل البالغ من العمر 37 عاما، وهو معروف لدى الشرطة، إنه اقتنى البنزين بعد أن نفد وقود سيارته، وأراد اختصار الطريق من خلال المرور عبر الكاتدرائية، ، إلا أن الشرطة كشفت أن سيارته لم تكن خالية من الوقود.

وأشار الضابط إلى أن إجابات الموقوف كانت "غير مترابطة وتنطوى على مراوغة"، ولا تزال دوافعه مجهولة بالنسبة للشرطة.

وجاء هذا الحادث بعد أيام من تعرض كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية لأضرار هائلة إثر حريق مدمر أسفر عن انهيار بعض أجزائها.


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