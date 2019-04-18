اضبط مخالفة.. كشك كهرباء مفتوح على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد "صور"

رصدت عدسة "اليوم السابع " كشك كهرباء على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال لخطر الصعق، وسط تجاهل المسئولين بحى الزهور.

تقول سعدية عبد الرسول 55 سنة ربة منزل لـ"اليوم السابع" إن أكشاك الكهرباء المكشوفة تعرض حياة الأطفال للخطر، وتؤكد أنها أثناء سيرها وجدت بعض الأطفال من تلاميذ المدارس يعبثون بجوارها، الأمر الذى دفعها وعدد من المارة التدخل وإبعادهم عن مكان العبث القريب من كشك الكهرباء المكشوف حتى لا تتعرض حياتهم للخطر.

ناشد الأهالى رئيس حى الزهور التدخل لغلق كشك الكهرباء المفتوح حفاظا على أرواح الأطفال من الخطر الداهم الذى يهدد حياتهم.