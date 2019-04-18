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استطلاع: الممثل زيلينسكى يحتفظ بالصدارة فى انتخابات الرئاسة الأوكرانية

الخميس، 18 أبريل 2019 11:27 ص
استطلاع: الممثل زيلينسكى يحتفظ بالصدارة فى انتخابات الرئاسة الأوكرانية الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى
رويترز
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أظهر استطلاع للرأى نشر اليوم الخميس احتفاظ الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى، الذى يلعب دور رئيس فى مسلسل تلفزيونى شهير، بصدارته فى سباق الانتخابات الرئاسية.

 

وأظهر الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة ريتينج للأبحاث حصول زيلينسكى على 57.9 فى المئة من الأصوات مقابل 21.7 فى المئة للرئيس الحالى بترو بوروشينكو. واستطلعت ريتينج آراء ثلاثة آلاف ناخب فى كل الأقاليم، ما عدا القرم التى ضمتها روسيا إليها، فى الفترة بين 12 و16 أبريل .

 

وكان الاستطلاع السابق الذى أجرته المؤسسة فى الفترة من الخامس إلى العاشر من أبريل نيسان قد أظهر حصول زيلينسكى الحديث العهد بالسياسة على 61 فى المئة من الأصوات مقابل 24 فى المئة لبوروشينكو.

 

وسيخوض الاثنان الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة يوم 21 أبريل نيسان. وحصل زيلينسكى على نحو ضعف عدد الأصوات المؤيدة لبوروشينكو فى الجولة الأولى التى أجريت يوم 31 مارس.


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